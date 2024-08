Veľká párty Markízy: Vrúcne zvítanie, moderátor s NOVOU láskou a víťaz SuperStar... Uff, DIVOKÝ outfit!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Markíza párty 1 (Zdroj: TH)

Markíza v jednom z podnikov v centre Bratislavy v stredu večer predstavovala svoj program na jeseň. Chýbať nebude Love Island, obľúbená Farma či seriály Dunaj a Druhá šanca. Televízia však prirpavuje aj množstvo noviniek... Novú sezónu prišli do spoločnosti osláviť mnohé známe tváre.

Nechýbala napríklad Gabika Dzuríková, ktorá bola v posledných rokoch primárne jojkárskou tvárou. Hrala totiž v seriáli Hranica. No a na markizáckej párty sa veľmi potešila, keď medzi hosťami zahliadla herečku Hanu Gregorovú. Dámy sa zjavne po dlhšom čase rady videli a takto vrúcne sa hodili jedna druhej okolo krku.

Gabika Dzuríková, Hana Gregorová (Zdroj: Ján Zemiar)

V centre pozornosti bol moderátor Ruže pre nevestu Krištof Králik. Len pred pár mesiacmi sa totiž definitívne rozviedol s manželkou Petrou Mácovou. Nedávno sme na Topkách písali o jeho novom vzťahu... A svoju novú lásku, českú moderátorku Veroniku prvýkrát priviedol do spoločnosti. Aha, ako to dvojici spolu pristane!

Krištof Králik s priateľkou Veronikou (Zdroj: Ján Zemiar)

No a svojej povesti módnej ikony nezostal nič dlžný víťaz SuperStar Adam Pavlovčin. Spevák je známy svojou záľubou v móde a tiež tým, že nemá problém si na seba obliecť skutočne čokoľvek. Dokazoval to v speváckej šou a inak tomu nie je ani mimo nej. Na párty dorazil v skutočne divokom outfite - na pruhovanej košeli mal tielko a dole čosi, čo pôsobilo ako hadie trenky. No skrátka úlet!

Adam Pavlovčin (Zdroj: Ján Zemiar)

