Česká hviezda 2 mesiace po chladnokrvnom ÚTOKU: Zošrobovaná ČEĽUSŤ, ale... Šokujúce slová!

(Zdroj: Instagram MN)

PRAHA - Pred dvomi mesiacmi českým šoubiznisom rezonoval chladnokrvný útok na obľúbeného speváka Miraia Navrátila (32). Ten bol napadnutý na koncerte Eda Sheerena v Hradci Králové a skončil so zlámanou čeľusťou. No náročnej operácii sa postupne vracia späť do práce... A svojimi slovami šokuje!