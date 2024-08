Titán a skrutky v ústach: Český spevák má ZLÁMANÚ ČEĽUSŤ... Napadnutie boxerom kvôli zadanej žene!

(Zdroj: Instagram MN)

Keď sa správa o zdravotných problémoch Miraia objavila na profile skupiny, detaily neboli známe. „Ahoj všetci, bohužiaľ pre vás dnes nemáme najšťastnejšie správy. Mirai je aktuálne v nemocnici po operácii,“ uviedla kapela s tým, že utrpel akútny úraz, po ktorom je vo vážnom, no stabilizovanom stave. Čo konkrétne sa stalo, však nikto neprezradil.

O deň neskôr sa fanúšikom prihovoril samotný spevák. Zverejnil fotku opuchnutej tváre a prezradil: „Mám kus titánu a pár skrutiek v ústach, pretože mám na dvoch miestach zlomenú čeľusť, ale inak žiadna dráma.“ Ani on však nepriblížil, ako k takémuto vážnemu zraneniu došiel. S informáciami prišiel až český denník Blesk, ktorému situáciu opísal zdroj.

(Zdroj: Instagram MN)

Spevák bol vraj napadnutý. K incidentu malo dôjsť po víkendovom koncerte Eda Sheerena v Hradci Králové. Tam sa vraj spevák dostal do vyostreného konfliktu kvôli tomu, že v podguráženom stave balil zadané dievča. A neodradilo ho ani niekoľkonásobné upozornenie od jej priateľa. Ten sa potom vytočený uchýlil k drsnému riešeniu. Vytiahol vraj kovový boxer a Miraia nim udrel do tváre.

Tomu by v konečnom dôsledku odpovedali aj zranenia, ktoré utrpel. No ak by to tak bolo, do prípadu by sa mala vložiť polícia. Boxer sa totiž považuje za zbraň, ktorú človek môže použiť maximálne tak v sebaobrane. Spevákovi však spôsobil ťažké zranenia, ktoré dokonca môžu ohroziť jeho kariéru. Či sa hudobník chystá podniknúť právne kroky, zatiaľ nie je známe.