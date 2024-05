Zahradníkovci budú piati a prezradili POHLAVIE bábätka: Z reakcie malého Jakubka odpadnete!

Branislav a Daniela Zahradníkovci na módnej prehliadke Lýdie Eckhardt (Zdroj: Ján Zemiar)

Braňo a Daniela Záhradníkovci na prehliadke módnej návrhárky Lýdie Eckhardt nikdy nechýbajú. Milujú jej módu a Daniela má nejeden kúsok aj vo vlastnej garderóbe. Nadýchať sa módy prišli aj na májovú prehliadku s názvom Na kus reči. Do reči sme sa s nimi pustili aj my a dôvodom nebola iba móda. Daniela sa totiž už o mesiac stane tretíkrát mamou. „Termíny sa rôznia, ale predpokladám, že to bude niekedy v polovici júna“, potvrdil Braňo a prezradil aj pohlavie dieťatka.

Chlapci sa tešia, aj keď si to nevedia ešte reálne predstaviť., odhodlane vraví poslanec. Rodina sa však na tretie dieťa teší:, vysvetľuje Daniela prezrádza aj to, či ju traja muži v dome počas tehotenstva hýčkali.

Braňo však vzápätí dodáva, že budú musieť upraviť manažment v rodine: „Sme sa pýtali v okolí známych, ktorí majú tri a viac detí na recept, ako to zvládnuť, lebo pri dvoch deťoch je to také klasické, teraz budeme mať tých detí viac… Pribúdajú deti aj vek, sily ubúdajú a treba naozaj isté veci a procesy racionalizovať vo fungovaní tej rodiny“. Čo všetko ich čaká, čo sa v ich živote zmení a akú hlášku povedal Jakubko na margo príchodu súrodenca, kvôli ktorému si budú musieť odoprieť dovolenku pri mori, sa dozviete z videa.

