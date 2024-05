Lýdia Eckhardt ukončila prehliadku NEZVYČAJNE: Modelky na móle vystriedali… AHA, pripravovali to dlhé týždne

Lýdia Eckhardt nadchla svojou prehliadkou Na kus reči (Zdroj: Ján Zemiar)

Lýdia Eckhardt miluje módu a najmä pocit, keď jej model žene sadne ako uliaty a zakryje všetky nedostatky. Dokonalými outfitmi ohúrila aj na svojej ďalšej módnej prehliadke, ktorej dala názov Na kus reči. Aj tentokrát sme sa teda nadýchali nielen krásou, ale aj vrúcnymi a srdečnými slovami, ktoré sú tak typické pre jej prehliadky. Radosť a vďaku neskrývala ani ona sama:napísala na sociálnej sieti.

Nám však prezradila, že pocit po prehliadke je úľava a šťastie, že sa to vydarilo: "Je to neuveriteľná energia tých kvetov, tí ľudia... ", hľadá slová Lýdia, ktorá v závere prehliadky rozancovala celé publikum. Návrhárka prezradila, ako ten nápad vznikol a ako sa jej podarilo presvedčiť ostatné ženy, že išli do toho...

