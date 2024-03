Z Facunda boli hotoví VŠETCI: Neodolala mu ani Gregorová... INTÍMNOSTI v zákulisí!

Facundo Arana (Zdroj: Instagram R.P./Ján Zemiar/TV Markíza)

BRATISLAVA - Po tom, čo v minulom ročníku šou Let's Dance tancoval Mario Cimarro (52) zo Skrytej vášne, sa v tom aktuálnom predstavila ďalšia hviezda z telenovely - Facundo Arana (51) z Divokého anjela. Sadol si do porotcovského kresla a svojou energiou a pokorou si získal úplne všetkých... Neodolala mu ani najstaršia súťažiaca Hana Gregorová (71). Pozrite na tie intímnosti v zákulisí!

Facundo Arana otvoril aktuálny ročník Let's Dance ako prvý hosť v porote. A učaroval nielen kolegom z projektu, ale aj televíznym divákom. Na obrazovkách sa totiž prejavoval ako skromný, veselý a dobrosrdečný človek. To napokon potvrdila aj speváčka Mamba Dasha Šarközyová, ktorá sa zúčastnila nedeľného prenosu.

„Musím povedať, že normálne celá Incheba hovorila iba o tom, že ten človek je úžasný, že najmilší človek, ktorý proste zavítal do Let’s Dance. Niečo neuveriteľné, neuveriteľná energia, strašne dobré srdiečko, strašne dobrý človek, výborne sa s ním pracovalo v backstagi. Všetky sme spievali, tancovali, kričali, revali, proste úžasné. Išla z neho len milota a dobrota,“ vyjadrila sa Mamba v Teleráne.

Prezradila tiež, že pred prenosom si to hviezda okamžite zamierila k Dominike Kavaschovej, ktorú pozná vďaka šou 2na1. „Normálne som žiarlila. Tak Facundo prišiel z porotcovského stolíka, sa sám postavil a namierili si to k Dominike Kavaschovej a čupel pri nej 20 minút. Normálne sme všetci žiarlili, že toto nie je možné, on tam proste sedí s nimi 20 minút a baví sa, ako keby boli starí kamaráti. Čo teda aj sú,“ dodala Mamba.

Dôkazom toho, že si Facundo počas nedeľného prenosu získal naozaj každého, je aj video, ktoré sa podarilo natočiť tanečníkovi Robertovi Pavlíkovi. Zachytáva totiž Hanu Gregorovú, ako si s ním v zákulisí vymieňa "intímnosti". Herečka ho objíma okolo krku, on jej drží ruku a nakoniec ju pobozká. Naozaj to pôsobí, akoby sa s argentínskou hviezdou roky poznali. Zdá sa teda, že herec zo zahraničia do partie perfektne zapadol. Škoda teda, že bol súčasťou poroty len jedno kolo.