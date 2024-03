Nový televízny ženích Radko: TOTO bol NAJBIZARNEJŠÍ dar v Ruži... DRÁMY boli vyhrotené!

(Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Nová séria Ruže pre nevestu sa už nezadržateľne blížil, no a jej prvú epizódu Markíza odpáli už tento piatok. My sme mali ešte pred štartom možnosť porozprávať sa s aktuálnym "ženíchom" - sympatickým Radkom Urbanyakom, ktorý bude prostredníctvom tejto šou hľadať tú pravú. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých pikošiek... Tento rozhovor si rozhodne nenechajte ujsť!

Nakrúcanie Ruže pre nevestu bol pre Radka jedinečný zážitok a účasť v tejto šou jednoznačne neľutuje. „Bolo to niečo nezabudnuteľné. Niečo, do čoho keby nejdem, tak by som to určite ľutoval," povedal pre Topky.sk charizmatický fešák. „Všetky tie rande boli úplne úžasné. Aj tá Srí Lanka - je to veľmi exotická krajina. Také veci, čo sa tam nachádzajú, čo tam človek môže robiť... Neokúpeš sa len tak s nejakými zvieratami v mori alebo v potoku. Bolo to skutočne, že super," prezradil nám s úsmevom.

Na kamery síce zvyknutý nebol, no rýchlo sa oklepal. „Ten prvý deň, keď dievčatá prichádzajú, vtedy som ešte vnímal tie kamery... Ako šla tá šou ďalej, už som si tak tie kamery nevšímal... Nie je to nič prirodzené, ale človek si na to zvykne," opísal nám feši podnikateľ. Pýtali sme sa, či ho počas nakrúcania postretlo niečo, čo vnímal na obrazovke úplne inak, no to, aká je realita, ho zaskočilo.

„Tie ceremoniály. Človek to nevidí, ale my tam strašne dlho čakáme. Tam ten človek je hodinu-dve. Kamery snímajú všetko naokolo a potom si to pozrieš v televízii a tam to všetko ide tak rýchlo... Ale keď si tam v reálnom živote, bolo to také, že: Drž, drž, usmievaj sa, neusmievaj sa, nehýb sa... Baby sú tam naokolo... To je také, že človek si neuvedomí, aké to naozaj je," prezradil nám Radko, ktorý si musel zvyknúť aj na to, že má na sebe takmer neustále "port", ktorý zachytáva všetko, čo robí a hovorí.

Sympatický televízny ženích sa nedávno vyjadril, že zvykne dať na prvý dojem. „Myslím si, že tá chémia a prvý dojem sú veľmi dôležité. Lebo keď niekoho stretneš, súdiš knihu podľa obalu. Aj keď by sa to nemalo. Ale je to taká tá prvá vec," myslí si, no zároveň dodáva, že jeho názor sa mnohokrát zmenil, keď dievča bližšie spoznal.

Nás zaujímalo, či ho pri niektorej z "neviest" prvý dojem sklamal, aký je rozdiel medzi ženami v Nórsku a Slovenkami a ako prežíval drámy medzi dievčatami, ktoré počas nakrúcania vznikli. Pýtali sme sa aj na to, aký najbizarnejší dar dostal počas úvodného ceremoniálu a čo ho na dievčatách najviac priťahuje. A v neposlednom rade - preferuje prirodzenosť alebo sa mu viac páčia plasticky upravené ženy? Toto všetko a ešte viac sa dozviete v našom videu!

