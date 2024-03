Slávny Facundo Arana nadchol Slovákov: V ROZHOVORE nám prezradil, či sú s Nataliou Oreiro v kontakte!

Facundo Arana (Zdroj: Ján Zemiar)

Hoci je Facundo Arana hviezda svetového mena, o nejakých manieroch v jeho prípade nemôže byť reč. Ku všetkým súťažiacim z Let´s Dance bol milý a usiloval sa ich podporiť. To veľmi pozitívne vplývalo aj na televíznych divákov, ktorí na sociálnych sieťach nešetrili slovami chvály.

Nadšení boli hádam aj všetci, ktorí mali tú česť byť s ním osobne. Facundo sa aj v zákulisí správal veľmi milo, ochotne sa fotil s fanúšikmi a trpezlivo odpovedal na otázky novinárov.

Nás napríklad zaujímalo či by prijal ponuku, keby ho oslovili do súťaže ako jednu z tancujúcich celebrít. „Nemyslím si to. Veľmi ich všetkých obdivujem, ale človeče, musí byť aj niekto, kto bude sedieť a užívať si to,” povedal k tomu Facundo. Ten tiež prezradil, že stále je v kontakte s Natáliou Oreiro. S ňou svojho času v telenovele Divoký anjel stvárnili zamilovanú dvojicu.

VIDEO: Rozhovor s hercom Facundom Arana.