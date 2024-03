Facunda Aranu v kresle porotcu vystrieda TÁTO známa Slovenka: Do Let's Dance sa VRACIA po 15 rokoch!

Facundo Arana (Zdroj: Ján Zemiar/pixabay)

Príchody známych osobností na 1. kolo Let's Dance (Zdroj: Ján Zemiar)

Hoci mnohí Slováci (najmä Slovenky) dúfali, že Facundo Arana bude súčasťou šou Let's Dance až do jej konca, ako to bolo pri Mariovi Cimarrovi, nie je tomu tak. Hviezda telenovely Divoký anjel si sadla do porotcovského kresla len v prvej epizóde a vo zvyšných sa na tomto mieste vystrieda viacero známych osobností.

A Markíza odhalila, kto bude hodnotiť v 2. kole Let's Dance. „Teší nás, že Petra Polnišová prijala naše pozvanie a že už túto nedeľu zasadne do porotcovského kresla najúspešnejšej šou Let's Dance,“ vyjadril sa PR manažér Markízy Tadeáš Kurka. „Petra využije svoje skúsenosti z tretej série, keď sa spolu so svojím tanečným partnerom Tomášom Surovcom prebojovala až do finále,“ dodal Kurka.

Herečka v šou hviezdila ešte v roku 2009, teda pred dlhými 15 rokmi, a v boji o titul kráľovnej tanečného parketu prehrala s vtedajšou markizáckou "rosničkou" Jurajom Mokrým. Tomu sa podarilo umiestniť na prvom mieste pod vedením tanečnej partnerky Kataríny Štumpfovej.