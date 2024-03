Zuzana Mauréry v seriáli Iveta (Zdroj: TV JOJ)

Seriál z prostredia východného Slovenska s Rómkou v hlavnej úlohe otvoril niekoľko tabuizovaných tém a stal sa najviac diskutovaným seriálom minulého roka. Nie je teda prekvapením, že televízia neváhala a pustila sa do jeho pokračovania.

Iveta začína naozaj z ostra. Ivetina katolícka mama je tiež len žena a už v jednotke sme videli, že má slabosť na Ivetinho rómskeho otca Ľuba, ktorého stvárňuje Marián Balogh. Po Miss sa dajú rodičia dokopy a užívajú si spoločné chvíle. V jednej scéne je malá ukážka posteľovej scény, kde Diana pri akte hovorí: "Ty, moje kakauko". Vysvitne, že to je práve katolícka Ivetina mama, ktorá si neskôr dá aj slastne kakauko ozajstné a pýta sa svojho milého: "Ľubo, je pre teba sex vyjadrením duchovnej lásky alebo telesným uspokojením?" A Ľubo ju ubezpečuje...

Aj takéto vtipné scény môžu diváci vidieť už v prvej časti Ivety 2. Kráska z Trebišova. Dej sa opäť vráti do Trebišova, bude tam veľa humorných situácií a gagov, režisér Hřebejk sľubuje viac východniarčiny aj nových zaujímavých tém. A herečka Zuzana Mauréry len potvrdzuje, že svet seriálu nemá hranice humoru: "Je tu viditeľná sloboda tvorby. Pravdaže pripravme sa, že to bude opäť trošku na hrane, seriál bude vyvolávať množstvo otázok, je to odvážne dielo. Aj my herci sme museli v niektorých situáciách prekonávať svoje hranice. Mňa však výzvy bavia,“ reagovala pravdepodobne aj na danú scénu.

Mauréry je v sexe poriadna divoška: Po súloži jedna OTÁZKA pokazila erotiku! (Zdroj: TV JOJ)