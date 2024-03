TRAPASY Aničky Jakab Rakovskej a jej partnera: Problémom sa nevyhli... Jejda, tak TOTO by ste nechceli zažiť!

Anička Jakab Rakovská (Zdroj: Ján Zemiar)

Anička a Jaroslav sa na svoju premiéru na parkete mimoriadne tešia. „Vôbec neviem, čo nás čaká. Teda okrem nášho tanca, ktorý máme hotový," začala herečka, z ktorej bolo cítiť, že má pred úvodom Let's dance veľký rešpekt. Jej partner ju však absolútne podržal a dal jasne najavo, že pôvabná brunetka sa nemá čoho obávať. „Ja si myslím, že sme veľmi dobre pripravení. Ja Aničke verím, pretože je fakt nadaná a pracovitá. Čiže nemám teraz až taký stres z toho prvého tanečného kola," prezradil pre Topky.sk Ihring.

„Je veľmi talentovaná. Niečo ide hneď automaticky, ale aj keď ide niečo horšie, tak 3-4 krát si to skúsi a hneď vidno pokrok," pochválil Jaroslav svoju tančnú partnerku, s ktorou si počas prvého kola "odkrúti" rýchly qucikstep. „Bude to šou, bude to zábavné, no a uvidíme... Hádam sa to bude všetkým páčiť," dodal Jaroslav. Dvojica nám prezradila aj to, že doteraz si ešte neskúsili "latinu", no o to viac sa na ňu tešia a Aničká má zálusk aj na dvíhačky, ktoré mala rada už počas štúdia na VŠMU.

V rozhovore nám dvojica porozprávala aj o trapasoch, ktoré prežili počas svojej kariéry, nuž a to, čo stalo Jaroslavovi počas majstrovstiev Slovenska v tanci, by ste skútočne okúsiť nechceli. S Aničkou sme poklebetili i o jej účinkovaní v seriáli Dunaj, k vašim službám a prezradila nám, ako reagovala na to, že jej postava Malvíny zomrela. Toto všetko - a ešte viac - sa dozviete vo videu nižšie!

