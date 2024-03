(Zdroj: Jan Zemiar)

BRATISLAVA - Príbeh za všetky drobné! Karin Haydu si v jednej svojej hereckej práci poriadne vytrpela. Porozprávala o tom v relácii Vtip za stovku. Do smiechu jej však vtedy nebolo!

Keď začal Filip Tůma rozprávať o tom, že vždy dostal najhoršieho koňa či už počas nakrúcania alebo nejakých pracovných akcií, netušil, čo začne rozprávať Karin Haydu. Raz bola na Bratislavských korunovačných slávnostiach, kde spolu s Vladom Kobielskym hrali manželský cisársky pár. Celé to začínalo vznešene na Bratislavskom hrade a Karin mala nádherné korunovačné dobo é šaty s obrovskou krinolínou, veľa šperkov, ale mala ísť na koni: "Kočišovi napadlo, že moju obrovskú sukňu pretiahne cez koňov zadok, čiže ja som mala spoločnú sukňu s koňom, no lenže čo sa nestalo, ten koník si pár minút nato...", pokračuje v rozprávaní za hurónskeho smiechu jej kolegov i divákov. Spôsobenú galibu sa snažila Karin spolu s kostymérkou riešiť, nedopadlo to však na výbornú. Smrad po tom všetkom totiž zostal a aróma išla skôr ako Karin na koni. Vtipnú príhodu si vypočujte vo videu a zabavte sa aj pri sledovaní relácie Vtip za stovku v piatok o 20.40 na JOJ-ke.

Karin Haydu sa niesla ako cisárovná, ale smrdela jak žumpa: Zabudla som, že som os*atá! (Zdroj: TV JOJ)