Televízia JOJ predstavila svoje nové spravodajské štúdiá (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Hlavným pilierom vysielania televízie JOJ je jej spravodajstvo. Jedným z moderátorov je Ján Mečiar, ktorého do štúdia doviedol najmä jeho mikrofonický hlas.

Ján Mečiar je moderátorom a hviezdou jojkárskeho spravodajstva už dlhé roky, technológie sa ale menia a modernizujú. Televízia JOJ pripravovala niekoľko mesiacov absolútne nové najmodernejšie spravodajské štúdiá, v ktorých prvýkrát odvysiela relácie KRIMI a NOVINY TV JOJ už 2. marca 2024 od 19:00.

Minimálne zmeny v práci sa budú týkať aj moderátorov. Ovládanie čítačky pedálom pod spravodajským pultíkom síce nie je pre niektorých moderátorov novinkou, tento spôsob ovládania čítačky však dosiaľ poznali iba moderátori spravodajskej televízie JOJ 24. „Pre nás moderátorov sa veľa vecí nezmení. Jedna asi najdôležitejšia zmena je, že čítačku nám krútili ľudia z réžie a teraz si ju musíme ovládať sami. Máme na to špeciálny pedál, taký ako v aute, človek si pridáva, uberá, pridáva, uberá… čiže ten text si musíme krútiť sami a tým pádom, keď sme dvojica, tak sa musíme dohodnúť, kto, kedy, ako“, hovorí Ján Mečiar s tým, že moderátor si sám určuje tempo svojho prejavu. V rozhovore priznal aj to, že aj on má niekedy takzvaný "deň blbec" a netajil, čo najhoršie sa mu prihodilo počas živého vysielania: „Ako som prišiel k stolu, zabehlo mi a…“ pokračuje v rozprávaní nepríjemnej situácie, ktorá sa mu zdala ako celá večnosť. Ako napokon všetko dopadlo a čo všetko ešte v JOJ-ke robí moderátor, o čom možno ani neviete, sa dozviete vo videu.

Trapas Jána Mečiara v správach: Prišiel, nadýchol sa a… Už sa to nedalo zachrániť! (Zdroj: NL/Vlado Anjel)