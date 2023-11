TRÁPENIE slovenskej Miss: Začiatočné štádium rakoviny!

Ľubica Šimiaková Štepánová (Zdroj: Ján Zemiar/ Instagram L.S.)

Ľubica Štepánová v roku 2012 získala titul kráľovnej krásy v súťaži Miss Universe SR. Kráska najnovšie priznala, že ju pred rokom zastihli vážne zdravotné problémy. Išla na preventívnu prehliadku ku gynekológovi, no ten jej oznámil zlé správy.

„Išla som na bežnú preventívnu prehliadku, na ktorú chodím každý rok a vyšli zlé výsledky. Navrhli mi ďalší ster, ktorý je obsiahlejší a platí sa zaň, ten opäť vyšiel zle. Poslali ma teda na biopsiu, čiže odobratie vzorky z krčka. Keď aj tie výsledky vyšli zle, musela som podstúpiť konizáciu,“ priznala pre Topky.sk.

„Najskôr teda treba absolvovať biopsiu, kedy odštiknú malé kúsky z krčka, nie je to bolestivé, iba nepríjemné. Samotná operácia už prebehla v narkóze, bolo to rýchlo, ja som to podstúpila na jednodňovke. Potom som musela pár dní, týždňov, oddychovať, ale bolesť som necítila žiadnu,“ opísala, čo všetko podstúpila.

Odborník jej po zákroku oznámil, že išlo o karcinóm. Karcinóm je zhubný nádor a znamená začiatočné štádium rakoviny. „Lekári ma ubezpečovali, že po konizácii bude všetko v poriadku a keby nie, odrežú opäť ďalší kúsok... Trochu som z toho bola smutná, napadlo mi, že tu chcem byt ešte dlho pre môjho syna, ale verila som, že konizáciou to skončí a budem v poriadku,“ povedala nám Ľubica. Z krčka jej odobrali našťastie všetko, čo následne potvrdili aj výsledky.

Po operácii jej bolo odporučené zaočkovať sa proti HPV. „Bolo mi navrhnuté, aby som sa, ak výsledky z operácie dopadnú dobre, zaočkovala proti HPV, čo som aj urobila. Potom je nutné ešte absolvovať stery, častejšie ako raz do roka. Zaočkovať sa plánuje aj manžel, pre istotu,“ dodala.

Ak by vynechala čo i len jednu preventívnu prehliadku, mohlo dopadnúť všetko inak, a preto apeluje na všetkých. „Určite odporúčam chodiť na preventívne prehliadky veľmi pravidelne, pretože ja som v jeden rok mala všetko v poriadku a na ďalší rok to už bolo zle. Vakcína nie je lacná záležitosť, ale viem, že dievčatá v určitom veku (pred začiatkom sexuálneho života) očkujú zdarma, tak nad tým maminky dievčat môžu popremýšľať,“ uzavrela.