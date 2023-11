Veronika Ostrihoňová šokovala krutou realitou: Obrovské pochybnosti… Trápenie s PORUCHOU!

(Zdroj: RTVS)

Veronika je nádherná, úspešná a vzdelaná žena, ktorá je pre mnohé ďalšie obrovskou inšpiráciou a idolom. Moderátorka na väčšinu ľudí pôsobí pomerne sebavedomo, no ako sa ukázalo, opak je pravdou. K tejto téme sa vyjadrila v podcaste BreakTheRules, ktorý moderuje Nika Vujisić. Tá si Veroniku pozvala práve preto, že pôvabná blondínka bola kedysi krstnou mamou jej knihy o poruchách príjmu potravy.

Moderátorka, ktorá je dvojnásobnou mamičkou, totiž kedysi niečím obdobným trpela. A otvorene porozprávala aj o tom, že má často problém aj s vlastným sebavedomím. „Veľa ľudí si myslí, že mám silné sebavedomie, ale nie je to pravda,” prezradila Veronika, ktorá dodala, že sama seba neustále spochybňuje. „Som hyperkritická na seba,” vyjadrila sa.

Jej extrémna kritickosť k vlastnej osobe ju dohnala k tomu, že v období, keď mala niečo cez 20 rokov a bola na vysokej škole, nebola spokojná s tým, ako vyzerá. Až doteraz o tom ale otvorene nerozprávala. Nechcela, aby sa s ňou v súvislosti s poruchou príjmu potravy hovorilo verejne. „Je to pomerne citlivá vec. Musela som v tom okamihu brať ohľad aj na to, že mám ľudí vo svojom okolí a neboli by v komforte s tým, keby to bolo na titulke v novinách niekde na pumpe,” vysvetlila moderátorka.

„Nevedela som sa vidieť v pozitívnejšom svetle a stále som mala pocit, že je zle,” hovorí Veronika, ktorá nevie definovať, o akú poruchu konkrétne išlo, preto nehovorila priamo o anorexii, bulímii či inej poruche. „Ja neviem, čo to bolo. Preto sa mi to aj ťažko definuje. Ale bola to nejaká porucha sebaobrazu,” myslí si.

„Neviem, či to bolo veľmi zlé... Poznám mnohé príbehy, tak si myslím, že také zlé to nebolo... Určite to nebolo život ohrozujúce... Ale ja som vnútorne vedela, že to nie je v poriadku,” skonštatovala Veronika, ktorá neustále cvičila, každé ráno sa vážila a dokázala riešiť aj to, či má na váhe o 300 gramov viac alebo menej.

Časom sa jej podarilo akceptovať sa, keď však prvýkrát otehotnela, napadlo jej, či to zvládne. S očakávaním dieťatka jej totiž bolo jasné, že jej telo už nebude v jej rukách. Prezradila, že v tom čase netušila, ako sa bude vnímať, keď bude mať kilá navyše a mala pochybnosť, či sa bude vedieť prijať.

Keď sa však stala mamou, situácia sa zlepšila. Hoci má občas "energetické prepady" a všimne si nejakú nedokonalosť, dokáže sa zastaviť a povie si, že sa musí prestať analyzovať. „Viem si v nejakom bode povedať, že a stop,” dodala s tým, že si uvedomuje, že ak by sa tomu naďalej prehnane venovala, nič by to na veci nezlepšilo a cítila by sa práveže horšie.

Veronika Cifrová Ostrihoňová so synčekom (Zdroj: Instagram/veronikaostrihonova)