(Zdroj: Instagram Rytmus)

BRATISLAVA - Sisa Lelkes Sklovská je žijúcou slovenskou legendou. A to nielen vďaka dlhoročnej umeleckej kariére. Ak niečo túto temperamentnú speváčku dokonale vystihuje, tak je to fakt, že je obrovský extrovert a keď sa dostane do "švungu", hanba ide bokom...

Sisa má na svojom konte už niekoľko pamätných vyjadrení a rovnako aj videí, na ktorých sa verejnosť baví aj po rokoch. No a najnovšie tu máme jedno ďalšie do zbierky. Na halloweenskej párty sa stretla s Patrikom Rytmusom Vrbovským. A to, čo bude nasledovať, nečakal nikto z prítomných.

Keď vzal raper do ruky mikrofón, Sisa bola okamžite pri ňom. Keď začala hrať jedna z jeho známych piesní - Kures Funk, miestnosťou sa rozľahol jej nadšený výkrik a dožadovala sa, aby si zaspievali spolu. „Waaaaaaa! Funk je môj život! Poď! Poď so mnou,” jačala na Rytmusa. A tomu nebolo treba hovoriť dvakrát.

(Zdroj: Instagram Rytmus)

„Sisa Sklovská, milujeeeem,” napísal raper k videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Instagram. No a čo nasledovalo a to, čo z toho vzniklo, sa jednoznačne opäť zapíše do kuloárov slovenského internetu.

Pozrite sa na video nižšie, ktoré malo v čase písania článku už neuveriteľných 230-tisíc videní... TOTO MUSÍTE vidieť!

ĎALŠIE legendárne VIDEO Sklovskej: Kričala do mikrofónu RYTMUSOVI a on… TOTO musíte vidieť! (Zdroj: Instagram Rytmus)