Tragická SMRŤ košického DJ-a: Zomrel presne na svoje narodeniny!

TUŠICKÁ NOVÁ VES - DJ Robin, vlastným menom Róbert Eľko, zahynul v piatok pri dopravnej nehode. Jeho smrť bolí blízkych o to viac, že práve v ten deň sa dožil 42. narodenín.

DJ Robin bol známy najmä na východe Slovenska, primárne pôsobil v Košickom kraji. Noc zo štvrtka na piatok však strávil v hoteli v Hodruši-Hámroch, kde vystupoval aj so speváčkou Katkou Ščevlíkovou.

V piatok cestoval naspäť za svojou rodinou, no domov už nedošiel. Za horským priechodom Čertovica sa zrazil s kamiónom a bol na mieste mŕtvy. „Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismeru, kde došlo k zrážke s protiidúcim nákladným motorovým vozidlom, ktoré viedol 31-ročný vodič. Pri dopravnej nehode utrpel 42-ročný vodič zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol,“ uviedla polícia.

Do redakcie sa nám po jeho smrti dostala informácia, že Róbert Eľko práve v deň svojej smrti dovŕšil 42 rokov. „Áno, je to pravda,” potvrdil nám aj Miroslav Ecker, známy ako DJ EKG. Práve on bol s DJ-om Robinom neodmysliteľne spätý už mnoho rokov.

Smutná správa, že Eľko mal práve v piatok oslavovať narodeniny, sa objavila aj na instagramovom účte manželky jeho kolegu a kamaráta Mirky Eckerovej a motela, kde Robin pôsobil ako DJ. „Práve dnes na tvoje narodeninky sme ti chceli písať krásne správy,” povzdychla si v piatok Mirka.

Príčiny nehody zatiaľ známe nie sú. V dychu kamionistu nebol zistený alkohol, u zosnulého je nariadená pitva. Možným vysvetlením je mikrospánok. „Netušíme. Čakáme na oficiálnu policajnú správu,” povedal nám k tomu DJ EKG.