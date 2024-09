Manželka známeho Slováka dráždila na ulici: Spod šiat jej presvitali gaťky!

Manželka známeho Slováka poriadne dráždila! (Zdroj: Instagram ME)

Aktuálne si známy DJ EKG, vlastným menom Miroslav Ecker, so svojou manželkou Mirkou užívajú slnečnú Ibizu. Obaja mali pracovne nabité leto, a tak je ich spoločný čas na dovolenke poriadne vzácny. Manželia sa netaja tým, že sa našli a sú spriaznené duše, svedčia o tom aj ich láskyplné zábery. No a známy slovenský dídžej má doma poriadnu sexicu!

Kúpila si extravagantné šaty, ktoré poodhaľovali kúsok viac. Zaujímavé biele mini sú z priesvitnej látky, ktorá ukázala, čo Mirka skrýva pod nimi. V plnej krásne tak predviedla svoje nohavičky. Obula si k nim sandálky na opätku a zvolila čiernu luxusnú kabelku. No a mohla dráždiť na ulici. Určite sa za ňou obzeral nejeden človek! Za jej neobyčajný look ju pochválili mnohé jej sledovateľky. „Uff, tie šaty sú woow, krásna," okomentovala istá žena. „Waau, extra ti to pristane," pridala sa ďalšia.

