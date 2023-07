PRIZNANIE Igora Kmeťa (65): Obrovský STRACH o malého syna… 3 mesiace TRPELI a modlili sa!

Hoci Igor Kmeťo starší nepatrí k tým najmladším, v roku 2017 sa z neho stal päťnásobný otec. Spolu so svojou manželkou Vierkou privítali krásneho a zdravého synčeka menom Denis. No jeho príchod bol neplánovaný a naozaj neočakávaný, o to intenzívnejšie prežívali celé to obdobie, kým jeho manželka porodila.

Ako sme vás už dávnejšie informovali, do 6. mesiaca ani len netušila, že je v požehnanom stave.

„Manželka mala už 49 rokov, tak si myslela, že ide do prechodu. Ona nemala žiadne bruško,“ opísal nám začiatok tehotenstva svojej polovičky. „Fakticky už v 5. mesiaci som ja spozoroval, že počúvaj, nepribrala si troška?“ prezradil Igor. No ako čas plynul, zdalo sa im, že niečo nie je v poriadku, a tak Vierka zašla na vyšetrenie a zistila, že je tehotná.

Od lekára išla Vierka s plačom. „Som sa zľakol, že niečo vážne,“ poznamenal spevák. Následne sa dozvedel, že bude opäť otcom. Keďže príchod dieťatka v takomto veku nie je veru žiadna sranda, aj u nich nastali patričné obavy. A tak s odborníkom konzultovali celý priebeh tehotenstva.

Niet sa čomu diviť, že mali obrovský strach o svojho synčeka. „Išli sme k odborníkovi, môjmu kamarátovi, k dobrému doktorovi Pružincovi a on ju pozeral... Neblázni, veď ona je tehotná, to už ide do 6. mesiaca, tam už sa musíte len modliť, aby bolo zdravé. Tak vám poviem, že tie 3 mesiace do toho pôrodu sme trpeli a modlili sme sa, aby bol zdravý, lebo v jej veku a v mojom veku nebola to sranda,“ priznal Igor v našom rozhovore.

Našťastie všetko dobre dopadlo a spoločne sa tešia z krásneho zdravého chlapčeka, ktorý má dnes už 6 rokov. Ako nám muzikant prezradil, jeho najmladší potomok je nesmierne talentovaný, a tak je viac než pravdepodobné, že to raz bude ďalší pokračovateľ v rodinnej tradícii.

