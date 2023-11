Smutné správy z Čiech: Jiří Bartoška (76) OPÄŤ bojuje s RAKOVINOU!

JIří Bartoška opäť bojuje s rakovinou. (Zdroj: ČT)

PRAHA - Písal sa rok 2014, keď lekári prvýkrát diagnostikovali hercovi Jiřímu Bartoškovi (76) rakovinu. Choroba mu napadla lymfatické uzliny. Nad chorobou sa mu podarilo zvíťaziť, no aktuálne české médiá obletela mrazivá správa opäť. Po 9 rokoch bojuje legenda s rakovinou opäť!

Keď Jiřímu Bartoškovi bola v roku 2014 diagnostikovaná rakovina lymfatických uzlín, prakticky sa lúčil so životom. „Keď mi diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlín, povedal som si, že som vo veku, ked sa umiera. V 68 rokoch skrátka ľudia umierajú. To sú jediné istoty, že sa všetci narodíme a raz musíme zomrieť,“ povedal vtedy Bartoška.

Zo zákernej choroby sa mu však vtedy podarilo vyliečiť. No aktuálne verejnosť obletela ďalšia mrazivá správa. Choroba vraj na herca zaútočila opäť. Aký druh, však nie je známe. „Prezident MFF Karlovy Vary Jiří Bartoška v súčastnosti absolvuje onkologickú liečbu vo Fakultnej nemocnici Motol,“ potvrdila denníku Aha! hovorkyňa festivalu Uljana Donátová.

„Ďalšie podrobnosti nebudeme zverejňovať,“ dodala. Bartoška mal ešte v júni veľké zdravotné problémy po prekonanej viróze. Musel byť dokonca hospitalizovaný, a preto sa nezúčastnil ani otváracieho ceremoniálu karlovarského festivalu. „Pán Bartoška prekonal virózu kombinovanú s bakteriálnou infekciou. Potreboval dlhodobo antibiotiká, preto bol v nemocnici a teraz má dychovú rehabilitáciu,“ povedal TV Nova lekár Robert Lischke.

Práve na festivale zhodou okolností promoval nový seriál ČT s názvom Smysl pro tumor, v ktorom stvárňuje Antonína Vaňka, ktorý úmiera na rakovinu mozgu. Novinka sa začne vysielať v januári. „Bola to spomienka na to, keď som mal rakovinu pred 6 rokmi, keď som nemal vlasy,“ povedal k svojej úlohe Bartoška. Ktovie, či vtedy už vedel, že so zákernou chorobou bude musieť opäť bojovať aj v skutočnosti.