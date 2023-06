Martin Mňahončák zhodnotil HERECTVO Maria Cimarra: Fúúú, toto televízneho Juana ZABOLÍ!

BRATISLAVA - Dnes je to už týždeň, odkedy sa na televízne obrazovky vrátila legendárne telenovela Skrytá vášeň. Konkrétne ide o jej pokračovanie s podtitulom "Príbeh pokjačuje", no a seriál, ktorý vysiela TV DOMA, denne k televízii láka tisíce nadšených divákov. V novej sérii však nastalo niekoľko zmien - a to nehovoríme len o nových postavách, ale aj slovenskom obsadení dabingu...