Zbitá slovenská miss VYTOČILA ľudí: Opitá rozprávala NECHUTNOSTI o sexe… Preboha, TOTO vážne?!

BRATISLAVA - Už je to viac ako mesiac, ako vyšlo najavo, že finalistka Miss Universe Ráchel Karnížová (23) po boku svojho bývalého partnera prežila peklo . Jej ex, moderátor markizáckej šou Farma Xtra, Tomy Kotty (31) ju zbil a totálne jej zdemoloval byt. Mladá ryšavka na svojom Instagrame zverejnila hrôzostrašné dôkazy ako fotky dobitej tváre či hlasové správy a tvrdila, že s celou vecou vyšla von, aby sa už nič podobné žiadnej žene nestalo. Zároveň tvrdila, že by chcela viac venovať téme domáceho násilia a šíriť osvetu. Lenže teraz...

Vyzerá to tak, že Ráchel sa pomerne rýchlo otriasla. Teda aspoň tak to pripadá veľkej časti verejnosti, ktorá ju sleduje. Influencerka často pridáva zábery z rôznych párty, nedávno sa na sociálnej sieti Instagram priznala, že bola taká opitá, že si splietla byt a namiesto k sebe domov sa snažila dostať k svojej susede.

Aktuálne zvažuje aj návrat na sociálnu sieť Onlyfans, kde pridáva odvážne zábery. Svojho času dokonca priznala, že si tam vedela zarobiť pekných pár tisíc eur a niektorým mužom posielala fotky svojho poprsia.

A teraz zašla ešte ďalej. Ráchel bola totiž opäť súčasťou podcastu Snami, kde toho znova narozprávala až-až. A keďže sa počas nakrúcania pilo, Ráchel si pustila ústa na špacír. „Napríklad pri mojom bývalom, čo tu sedel minule, ja som urobila prvý krok. Ja som ho chcela hneď vy*ebať a on, že nie, že počkajme,“ povedala. Bývalý, o ktorom hovorila, je práve Tomy Kotty, keďže predtým bola hosťom práve s ním, no túto epizódu tvorcovia z Youtube po incidente vymazali.

V aktuálnej epizóde však prezradila ešte viac, než len to, že Tomy si s ňou nechcel užiť iba na jednu noc. „Ale on mi povedal takú vec, že: Ja ťa nechcem vy*ebať len raz,” prezradila a potom opísala, aký má Tomy penis. „Môj bývalý mal dokonalý penis. To bola jediná dobrá vec na ňom,“ vyjadrila sa v podcaste influencerka, ktorá následne prehovorila aj o ďalších sexuálnych praktikách s inými bývalými partnermi.

Priznala, že už absolvovala styk v trojici, pričom jej a jej vtedajšiemu priateľovi robila spoločnosť ďalšia žena. A Ráchel si túto skúsenosť veľmi pochvaľovala. „Práveže ona, keď odišla, tak sme mali potom s*x ešte znova. Keď odišla, tak môj bývalý frajer mi hovorí, že: ,Ty si psychopatka‘. Ona, keď odchádzala, bola úplne vyklepaná, že čo sa to dialo,“ opísala s tým, že na dotyčnú dievčinu nežiarlila, ale kričala na ňu „Žer, ty k**va.”

Z úst "veselej" Ráchel toho v tomto rozhovore vyšlo ešte omnoho viac a prezradila ďalšie pikantné detaily. Ryšavke, ktorá sa ešte prednedávnom chcela venovať téme domáceho násilia a teraz namiesto toho verejne rieši návrat na stránku pre dospelých a svoj sexuálny život, začali ľudia následne poriadne nakladať. „Tak toto je niečo strašné. Neskutočná neúcta k samej sebe. Ale to má veľa žien. Ale to, že je obeť týrania a pár týždňov po sa takto vyjadruje...” čudovali sa ľudia na Instagrame

„Chvíľku som ju ľutovala, ale takíto ľudia si vlastne nikoho iného ani nemôžu pritiahnuť do života,” zamyslela sa ďalšia komentujúca. „Úžasné. Slečna si neuvedomuje, že vystupuje ako obeť domáceho násilia a ako toto môže pôsobiť na verejnosť aj v iných prípadoch. Boh vie, ako to reálne bolo v tomto prípade,” napísala pod jeden z príspevkov na Facebooku istá Klaudia.

„Hlavne, že akú chuderku zo seba robila, keď ju henten zmlátil. A celé to bolo iba o zvýšení sledovanosti a nahrabaní sledovateľov... Očividne sa z toho rýchlo dostala a ešte nemá problém vyťahovať na verejnosť takéto veci,” myslí si zasa Martina. „Obeť domáceho násilia sa takto nevyjadruje. Evidentne jej ide len o sledovanosť,” súhlasila zasa Dušana, pričom všetky tieto komentáre, ktorých je v realite ešte omnoho viac, nazbierali desiatky lajkov.

A ľudí pobúrila ešte jedna vec. Že Karnížová pri sebaprezentovaní evidentne neberie ohľad ani na svoju rodinu. „Rodičia môžu byť hrdí, čo to vychovali,” či „Ja byť šťanda v takomto veku a verejne rozprávam o takýchto úchyláčinách, rodičia by ma zavreli do izby a chodili by zvyšok života od hanby po kanáloch,” myslia si komentujúci, ktorí sa zamysleli aj nad tým, či je Ráchel skutočne také neviniatko.