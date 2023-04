Kolárovský prehovoril o stretnutí s Veronikou z Twiins: Takto SPLODILI malú Neu!

BRATISLAVA - V novembri to budú už dva roky odkedy speváčka Veronika Nízlová na svet priviedla dcérku, ktorá dostala fínske meno Nea. Jej otcom je mladý spevák Matúš Kolárovský, pričom medzi dvojicou je 14-ročný vekový rozdiel. A hoci sa už obaja k rodičovstvu otvorene vyjadrujú a majú perfektný vzťah, doteraz sa nevedelo, ako sa vlastne zoznámili....

Medzi Veronikou a Matúšom to spočiatku nevyzeralo veľmi ružovo. Speváčka dokonca ešte pri konci tehotenstva otca svojej dcérky zatajovala. Tvrdila, že sa spoločne dohodli, že nebude súčasťou ich životov. Ale všetko sa zmenilo a aj napriek tomu, že netvoria pár, o ich malú dcérku sa príkladne starajú a trávia spolu veľkú časť svojho voľného času.

Keďže sa vzťahy urovnali, obaja sú už otvoreneješí aj čo sa týka vyjadrení o ich spoločnom vzťahu. A aktuálne počas šou Neskoro večer s Petrom Marcinom mladý otecko prezradil, ako sa s Veronikou spoznali a ako došlo k tomu, že splodili malú Neu. A bolo to... Pomerne rýchle!

Galéria fotiek (3) Zdroj: RTVS

S Vebi sa zoznámili v kúpeľoch a po nejakom čase sa stretli opäť. „Potom sme sa zase nevideli a zas sme sa potom naraz uvideli, to sme sa ale v Bratislave stretli, a tam sa to stalo. Na druhýkrát. A rovno to vyšlo," povedal s úsmevom Matúš, ktorého táto "náhodička" doviedla k tomu, že je otcom prekrásnej malej princeznej.