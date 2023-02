"PREKLIATIE" Dominiky Roškovej z Let's Dance: Vždy tá DRUHÁ!

Tanečnica Dominika Rošková sa po prvýkrát objavila v markizáckej šou Let´s Dance v roku 2017. Jej tanečným partnerom bol v tom čase herec Braňo Deák. Vtedy ich prvenstvo minulo len tesne a porazili ich kolegovia Vladimír Kobielsky a Dominika Chrapeková.

Aj po 5-ročnej vysielacej pauze dostala Dominika možnosť opäť zahviezdiť na tanečnom parkete. Televízia Markíza vtedy ku kráske zvolila znova herca, a to ešte neoťukaného Adama Bardyho. V začiatkoch ani len nedúfali, že sa ocitnú vo finále, ale nakoniec sa im zadarilo. Svojim výkonom ohúrili natoľko, že sa prebojovali až do posledného kola.

Galéria fotiek (4) Dominika Rošková

Zdroj: Ján Zemiar

Avšak pri plavovláske môžeme hovoriť o istom "prekliatí". Druhé miesto ju s Adamom neminulo ani tentokrát. Ale ako to celé vníma Dominika? „Minulý rok ma finále veľmi potešilo, lebo sme to s Adamom nečakali. Vôbec sme nečakali na začiatku, že sa dostaneme až do finále. Každé to finálové druhé miesto bolo iné," uviedla.

Galéria fotiek (4) Adam Bardy a Dominika Rošková

Zdroj: TV Markíza

„S Braňom Deákom to bolo prvýkrát, priznám sa, že som trošku sklamaná bola, lebo si myslím, že bol šikovný. Bol to môj prvý ročník, bola som veľmi ambiciózna a mladá, ale s odstupom času si myslím, že to tak presne malo byť a veľa ma to naučilo. Myslím, že mám aj väčšiu pokoru voči tvorbe tejto televíznej šou," prezradila pre Topky.sk

Galéria fotiek (4) Zdroj: Jan Zemiar

S Dominikou sme sa porozprávali aj o nastávajúcej ôsmej sérii spomínanej šou, v ktorej si zatancuje do tretice po boku herca Richarda Autnera. Vidí to tentokrát na víťazstvo? Prípravy sú už v plnom prúde, a to aký je Richard zatiaľ tanečník, si môžete vypočuť vo videorozhovore vyššie.