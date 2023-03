Odpadlík zo šou Survivor: Na televíziu povolal PRÁVNIKOV… DRSNÝ odkaz od MODERÁTORA

BRATISLAVA - Ak ste fanúšikmi šou Survivor, na ktorej televízia Markíza spolupracuje s českou Novou, určite viete, že posledná epizóda bola mimoriadne dramatická. Stalo sa totiž niečo, čo tu ešte nebolo. Do hry sa dostalo "genderové pravidlo" , ktoré zapríčinilo, že počas kmeňovej rady nemohla vypadnúť žena, aby zostal pomer pohlaví aspoň ako-tak vyrovnaný. Táto situácia absolútne vytočila súťažiaceho Jiřího Hanouska, ktorý sa dostal do potýčky s moderátorom Ondřejom Novotným a napokon odstúpil...

V epizóde vyzerala komunikácia medzi Jiřím a Ondřejom veľmi drsne. Moderátor mu oznámil, že mu nezahasí jeho oheň a taktiež mu odoprel možnosť rozlúčiť sa s ostatnými súťažicimi. Obaja muži sa potom k celej veci vyjadrili na svojich Instagramoch. Jirka totiž informoval, že s televíziou Nova bude komunikovať už len prostredníctvom právnikov. To, o čo mu ide, však nijak bližšie nešpecifikoval.

„Ja som z tej kmeňovej rady odišiel a odstúpil z hry. Viete, keď ste v Survivore, tak hráte hru, v tej chvíli pre vás nedáva nič iné zmysel, len tá hra. A keď do tej hry prichádzajú nezmyselné pravidlá a veľa ďalších vecí , o ktorých zatiaľ nemôžem nič povedať, tak nemá zmysel tam zostávať. Moji právnici vyjednávajú s právnikmi produkcie, aby sme došli k nejakej dohode. A keď to vyjde, tak vám poviem veľa ďalších dôvodov, prečo som z hry odišiel. Rodové pravidlo bolo iba čerešničkou na torte," vysvetľoval Jiří v živom vysielaní na svojom profile.

To, prečo povolal právnikov, síce nevysvetlil, môže však ísť o to, že porušil pravidlá, za čo by mu mohli hroziť rôzne pokuty. A tomu, čo tým chce dosiahnuť, nerozumie ani Ondřej Novotný. Ten počas živého prenosu na Instagrame uviedol, že vôbec netuší o čo ide. „Pokojne by som sa spoločnému streamu s Jirkou nebránil, ale neviem ako teraz, pretože Jirka všetko rieši cez právnikov. Ale v podstate Jirka porušil pravidlá ," vyjadril sa pred tisíckami divákov.

No a potom povedal niečo, čo Jirku rozhodne nepoteší. V podstate mu otvorene odkázal, že jeho právnici nič nevyriešia. „Nemyslím si, že rieši niečo moc zásadné. Skôr je to taká dymová clona. Pretože asi si všetci viete predstaviť, ako je zmluva postavená. Asi si vieme všetci vieme predstaviť, že Jirka ju jednoznačne porušil... Z môjho pohľadu by nič zásadné nevyriešil a potom len dostávať pokutu za pokutou. Lebo pokuta nie je ako blok, ale vždy za jednu vec," opísal, čo znamená, že vypadnutý hráč si môže skôr uškodiť ako pomôcť.

Mimo toho sa ale Ondřej Jirku zastal a vyjadril pochopenie nad tým, že ho genderové pravidlo rozčúlilo. „Ja neznášam rodové pravidlo. Vadí mi to, ešte som hovoril, nerobme to, tá hra si to urobí sama. Ešte som hovoril, že určite vypadne chlap, nepotrebujeme to," vyjadril sa moderátor a dodal, že Jirka bol pre túto šou "zlato", od začiatku bol skvelým hráčom, ktorý chápal, o čo ide a sám Ondřej bol jeho najväčším fanúšikom.

