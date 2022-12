Pocisková (32) sa pred rokmi VYKAŠĽALA na vysokú: Dnes to ĽUTUJE... Radikálne rozhodnutie!

BRATISLAVA - Hviezda Nely Pociskovej (32) zažiarila veľmi skoro. V prvom muzikáli sa objavila ako 14-ročná a odvtedy sa jej ponuky hrnuli jedna radosť. Skĺbiť úspešne rozbehnutú kariéru so školou, tak bolo naozaj náročné. Po maturite sa preto herečka na ďalšie štúdium vykašľala. No dnes to ľutuje... Má veľké plány!

Nela Pocisková je slovenskou muzikálovou hviezdou od svojich 14-tich rokov, kedy zažiarila v Neberte nám princeznú. Odvtedy dostávala jednu lákavú ponuku za druhou - či už do muzikálu, seriálu, či televíznej šou. Keď maturovala, práve tancovala v markizáckom Let's Dance a podľa jej vlastných slov to bolo naozaj náročné. Na vysokú školu v tom čase preto ani nepomyslela.

No s odstupom rokov to oľutovala. V rozhovore pre týždenník Šarm priznala, že chce ísť opäť študovať. „Je mi to ľúto, že som si nedokončila vysokú a beriem to ako svoje malé zlyhanie. Plánujem si urobiť minimálne VŠMU, a keď nie to, tak psychológiu, lebo ma tento smer veľmi zaujíma,“ priznala herečka, ktorá sa aktuálne objavuje v jojkárskej Nemocnici.

No hoci do školy plánuje ísť, teraz to ešte nie je aktuálna téma. „Momentálne si to pri mojej pracovnej vyťaženosti, dvoch malých deťoch, domácnosti a rodine neviem veľmi predstaviť. Respektíve viem, ale všetci by sme sa trápili, takže počkám, ale skôr si neskôr sa podáva prihláška,“ sľubuje sama sebe. Priznala tiež, že svojim deťom by nedovolila pracovať od 14-tich a bude trvať na tom, aby si najprv dokončili školy.

Tú si napokon teraz dorábal aj jej partner Filip Tůma. Je z neho čerstvý doktor operného spevu. K tomu, aby v štúdiu pokračoval, ho vraj dohnala jeho profesorka z VŠMU. „Povedala mi, synu, už som stará, hybaj si urobiť doktorát! A na to sa nedá povedať nič iné, iba že idem...“ prezradil herec, ktorého spolužiakmi boli Sisa Sklovská, Adriana Kučerová, Miro Dvorský či Otto Klein.