Rok po smrti Mekyho Žbirku (†69): V Bratislave odhalili pamätnú lavičku... Dojatá vdova a kopa bielych kvetov!

10. novembra to bol presne rok, čo Miro Žbirka náhle opustil hudobný svet. Pri tejto príležitosti sa mesto Bratislava rozhodlo, že legendárnemu hudobníkovi postaví pamätnú lavičku na mieste, kde so svojou hudobnou kariérou začínal - na Račianskom mýte.

„Meky bol Bratislavčan, vždy mi hovoril, že bratislavský dialekt neprebije čeština ani angličtina, takže on bol Bratislavčan, napriek tomu, že žil v Prahe. A tá lavička je na mieste, kde vyrastal, je na nej text piesne, ktorú zložil na Strakovej ulici tu v Bratislave, kde sme spolu bývali a keď sa pozeral z okna, videl to mesto ako spalo. Takže je to naozaj autentická lavička,“ vyjadrila sa vdova po Mekym, Katka.

Okrem nej sa odhalenia pamätnej lavičky zúčastnil aj primátor mesta Bratislava Matúš Vallo a politik Rudolf Kusý.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Ján Zemiar

