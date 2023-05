Hudobný svet v smútku: Zomrel textár (†82) Mekyho Žbirku!

Informácia o umelcovom úmrtí sa objavila na jeho profile na sociálnej sieti Facebook. „Pete Brown, beatový básnik, autor, hudobník, filmár a textár zomrel minulú noc vo veku 82 rokov po statočnom boji s rakovinou,“ objavilo sa v sobotu na webe.

„Brown zahájil svoju umeleckú dráhu ako beatový básnik na konci 50. rokov. V polovici 60. rokov vypredal Royal Albert Hall spolu so svojími britskými a americkými súčastníkmi, vrátane Alana Ginsberga, Lawrenca Ferlinghettiho a Michaela Horowitza na básnickom happeningu Wholly Communion,“ píše sa v oznámení.

„Vyšlo niekoľko jeho básnických zbierok, od Few z roku 1966 až po poslednú zbierku z roku 2016 Mundane Tuesday and Freudian Saturday. Jeho prínos popkultúre prekročil hranice poézie piesňami, ktoré napísal spoločne so skupinou Cream, vrátane textov k piesniam White Room, Sunshine of your Love a I Feel Free,“ píše sa ďalej.

Pete Brown dlhé roky spolupracoval aj so slovenským legendárnym spevákom Mekym Žbirkom. V roku 2015 mu na album Miro, ktorý vznikal v Studiu 2 na Abbey Road, napísal anglické texty, tie slovenské zas spísal Žbirka a Kamil Peteraj. Ďalšie texty Pete napísal aj na Mekyho album Double Album v roku 2018.