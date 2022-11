Soňa Müllerová OTVORENE o vzťahu s partnerom: Spoločné bývanie NEHROZÍ… Toto je ten dôvod!

BRATISLAVA - Známa slovenská moderátorka Soňa Müllerová (61) patrí k ženám, ktoré si napriek svojmu pokročilému veku rady užívajú slobodu. Hoci žije od istej doby so svojím lovcom drahých kameňov Jaroslavom, spoločnú domácnosť nezdieľajú. Vieme dôvod, prečo to tak je.

To, že máte partnera ešte neznamená, že s ním musíte zdieľať aj jednu posteľ. Slovenská moderátorka Soňa Müllerová o tom vie svoje. Pred pár dňami sme ju stretli na otvorení nového showroomu so šperkami, keďže aj ona sa posledné roky vo svojom voľnom čase venuje podobnému koníčku a nie je v tom veru sama.

Ako sme vás už informovali aj jej terajší partner Jaroslav je vášnivým, doslova lovcom drahých kameňov a precestuje za nimi aj celý svet. Zdá sa, že toho teda majú dosť spoločného, avšak napriek tomu sa rozhodli žiť oddelene. A nám moderátorka prezradila, čo sa za tým skrýva.

„Ľudia keď sa stretnú v takom tom neskoršom veku, tak každý už má za sebou veľa odžitého. Má rodiny, deti, z prvého, druhého manželstva a veľmi sú ľudia možno aj opatrní a každý má taký ten svoj život, svoju slobodu o čo nechce prísť a toto je spôsob, ako si to zachovať. A pokiaľ teda je tá možnosť, že každý zostane bývať vo svojom byte...“ začala Soňa len v takých náznakoch rozprávať o jej vzťahu v rozhovore pre Topky.sk.

Neskôr sme však z nej dostali jasnú odpoveď. „Nám sa to osvedčilo a považujeme to za ideálne,“ povedala nám moderátorka, čím dala jasne najavo, že spoločné bývanie nehrozí. A keď sme sa Soni spýtali, ako to vidí do budúcna, tak na začiatku bola síce mierne zaskočená, ale potom jej odpoveď bola nekompromisne jednoznačná.

