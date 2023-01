Žilková si užíva s novým frajerom: KLAMSTVÁ o ROZVODE!

PRAHA - Herečke Veronike Žilkovej stroskotal vzťah s politikom Martinom Stropnickým, no už v septembri minulého roku priznala nový vzťah. Vzápätí sa ale ozvala manželka jej nového objavu a vtedy blondínka vyhlásila, že hudobník Josef Holomáč sa už dva roky rozvádza. A to bolo klamstvo!

V marci 2022 sa prevalilo, že bývalý herec a aktuálne politik Martin Stropnický sa chce rozviesť s hereckou kolegyňou Veronikou Žilkovou. Tá sa cítila úplne zradená, keďže manžel jej svoje zámery oznámil mailom a pritom len chvíľu predtým boli spolu na luxusnej dovolenke.

Nakoniec ale dlho nesmútila a už v septembri vysvitlo, že sa stretáva s hudobníkom Josefom Holomáčom. V tom čase sa poznali niekoľko týždňov. No po medializácii ich vzťahu sa zrazu ozvala manželka bývalého basgitaristu skupiny Argema.

Žilková sa však tvárila, že všetko je v úplnom poriadku. „Obidvaja sa v túto chvíľu rozvádzame, nie je čo tajiť. Čo ja viem, rozídení sú asi už 2 roky. Rozvádzali sa už v dobe, než sme sa my dvaja zoznámili,” vyhlásila s pokojom.

Lenže všetko je úplne inak! Josefova manželka Martina totiž nechala denník Aha! nahliadnuť do rozvodových papierov, kde svieti dátum podania žiadosti 6. január 2023. Informácie si českí novinári overili aj na súde.

V čase zoznámenia Žilkovej a Holomáča teda jeho rozvod ešte vôbec nebol v procese. „Ešte v lete sme plánovali dovolenku do Ázie, kam sme sa s manželom chystali vyraziť v októbri, takže nič nenasvedčovalo tomu, že by sme sa rozvádzali,” uviedla Martina Holomáčová. Nuž, niekto tu teda nehovoril pravdu... Žilková viackrát vo svojich vyjadreniach použila spojenie "pokiaľ viem", a to by mohlo naznačovať, že od svojho partnera nedostala úplne správne informácie.