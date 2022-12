Žilkovej trauma: Vianoce poznačila smrť!

Veronika Žilková je pomerne aktívna na sociálnej sieti Instagram, kde pred pár dňami radila ľuďom, aby si zo sviatkov nerobili stres a naladili sa na ducha Vianoc, teda pokoj a radosť.

Ona sama ale vzápätí priznala, že najkrajšie sviatky roka sa jej nespájajú len s príjemnými spomienkami. „Ja mám stále z Vianoc traumu. Možno preto, že v detstve sme nemali veselé Vianoce,” prezradila.

Galéria fotiek (2) Zdroj: ČT

Práve v čase počas týchto sviatkov sa totiž jej otcovi vynárali spomienky na smrť brata. „Otcovi zomrel 16-ročný brat na Štedrý deň, takže sa to vždy nieslo v duchu tej zlej spomienky. Takže preto ja tie Vianoce nemám rada. Ja o tom veľmi nerozprávam, vlastne ste prví, komu to hovorím, ale o to viac by práve mal človek prekonávať nejaké zle zážitky a robiť sviatky maximálne o tej pohode a bez nejakej hystérie,” povedala svojim fanúšikom v nedávnom živom vysielaní.