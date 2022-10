Markizácky moderátor prekvapil fanúšikov: Tehotná partnerka a... Tajná svadba?!

Jakub sa na obraze mihol v prých dieloch poslednej série, potom o ňom bolo niekoľko týždňoch ticho. Napokon sa vrátil ešte do troch epizód, no v porovnaní s tým, ako často pred kamerou účinkoval v predchádzajúcich sériách, ide skutočne o minimum priestoru, a to najmä v porovnaní s ostatnými glosátormi. No a divákom to naozaj prekáža, keďže si ho absolútne zamilovali.

Keď sme k veci minulý týždeň oslovili PR manažérku Farmy Zuzanu Ďuricovú, vysvetlila nám, že dôvodom Citrónovej neprítomnosti je jeho pracovná vyťaženosť. „S Jakubom Zitrónom Ťapákom na Farme Xtra aj naďalej spolupracujeme. Momentálne je však pracovne vyťažený, takže jeho účinkovanie v Xtra je prispôsobené jeho ďalším pracovným záväzkom," povedala pre Topky.sk Zuzana Ďuricová.

Lenže zdá sa, že Jakubova vyťaženosť nie je ovplyvnená iba pracovnými povinnosťami, no aj jeho súkromím. Z obľúbeného komika sa už čoskoro stane pyšný otec! Na Instagrame sa totiž objavili fotografie s jeho pôvabnou partnerkou Saškou, na ktorej si nemôžno nevšimnúť výrazné tehotenské bruško.

Je teda jasné, že párik očakáva svojho prvého spoločného potomka, no pozorní diváci si všimli ešte jednu vec. Počas toho, ako sa objavil v jednej z epizód Farmy X-tra, svoju snúbenicu označil celkom iným titulom. „On o nej hovorí, že je manželka? To už sa stihli vziať?" všimli sme si jeden z komentárov od divákov, čo by Jakubovu dlhšiu absenciu pred kamerou taktiež vysvetľovalo. Nuž ale - tak ako správu o tom, že do rodinky pribudne dieťatko, sa aj o prípadnej svadbe sledovatelia zrejme dozvedia vtedy, keď na to bude pravý čas.