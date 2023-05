Markizácky moderátor je čerstvým OTCOM: Snažili sme sa dlho, vyšlo až ASISTOVANÉ OPLODNENIE!

Jakub Ťapák alias Zitron, ktorý je verejnosti známy ako stand-up komik či glosátor z markizáckej relácie Farma Xtra, prežíva aktuálne najkrajšie chvíle svojho života. S partnerkou Saškou sa totiž tešia zo svojho prvého potomka. No ako prezradil v podcaste SNAMI, splodiť bábätko vôbec nebolo jednoduché a museli vyhľadať odbornú pomoc.

„Bolo to plánované, dlho sme sa snažili, aj sa nedarilo,“ priznal úprimne Jakub. So svojou polovičkou sa preto rozhodli zájsť na kliniku, ktorá sa zaoberá problémami s reprodukciou. „Zamiesili to tam za nás. Nie je to umelé, je to asistované oplodnenie. Je to vlastne, že ty sa urobíš do skúmavky alebo do niečoho, vyrátajú z partnerkinej krvi, kedy presne má to okno, lebo to je niekedy 20 minút, niekedy je to hodina,“ prekvapil detailami čerstvý otec.

A potom presne v čase, ktorý vypočíta lekár, podstúpi žena zákrok, pri ktorom dôjde k asistovanému oplodneniu. Ešte predtým však Jakub musel podstúpiť niečo, z čoho mu bolo trápne a smiešne zároveň. Musel totiž odovzdať vzorku svojich spermií, ktorú si musel odobrať v jednej z tých "povestných miestností" s hanbatými obrázkami.

„Tam si sám. Je vidno, že tú miestnosť navrhovala žena, lebo tam sú normálne sviečky, prítmie, krásne fotky sú tam. Máš tam niekoľko možností, ako sa urobíš - sú tam časopisy, sú tam tri také pekné fotky, také akty, je tam telka s internetom,“ opísal svoju skúsenosť Jakub s tým, že on sám si radšej dopomohol vlastným mobilom. No nech tomu predchádzalo čokoľvek, dnes je z Zitrona hrdý otecko dcérky. Gratulujeme!