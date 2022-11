Známej Češke PRASKLI NERVY: Bol to pre mňa hororový zážitok... Strašné PEKLO!

PRAHA – Materstvo nie je len prechádzka ružovou záhradou. A aj rodičom niekedy prasknú nervy. Psychicky vypäté situácie zvláda každý po svojom, niekto lepšie a iní zase horšie. Známa Češka sa podelila o nepríjemný zážitok, ktorý sa jej prihodil len s ročnou dcérkou. Podľa jej slov to bolo strašné peklo!

Česká speváčka Martina Pártlová (43) sa len pred rokom stala mamičkou. Porodila svoju vytúženú dcérku Stellu, ktorá jej momentálne robí radosť života. Je vidieť, že svoju dcérku nadovšetko miluje a urobila by pre ňu čokoľvek. Ale niekedy aj milujúcim rodičom dôjde trpezlivosť...

Presnejšie sa Martina so svojimi fanúšikmi podelila o nepríjemný zážitok, ktorý sa jej stal s ročnou dcérou na verejnosti. Rodičovstvo nie je len o pekných chvíľach, ale niekedy aj o tých náročnejších. Na tieto situácie speváčka rada upozorňuje na sociálnej sieti a matkám ukazuje aj menej sympatickú stránku starostlivosti o deti. Veď to pozná každý rodič.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram M.P.

Spolu s rodinou sa rozhodli navštíviť jednu z českých halloweenskych akcií. Nerátali však s tým, že Stella nebude spolupracovať podľa predstáv. „Strašné peklo, človek by nemal nikdy nič plánovať vopred. Začalo to pri vchode do botanickej záhrady, keď sme nemali kam zaparkovať. Stella sa okamžite vyvalila pri turniketoch a, aby toho nebolo málo, vošli sme úplne iným vchodom,“ napísala rozhorčená mamička.

Nielenže ich dcéra "vyvádzala" a plač neutíchal, postupne im dochádzali aj nervy. Všade kopec ľudí a hlad urobil tiež svoje. „Striedavo sme zvyšovali na seba hlas a možno som chytila aj tik do oka. Keďže tam bolo viac hysterických detí a rodičov, rozhodli sme sa ukončiť našu cestu odvahy. Cestou na parkovisko sme nachádzali detské ponožky, sem-tam topánku alebo plienku. Bol to pre mňa skôr hororový zážitok. V aute bolo hrobové ticho,“ ukončila.

Realita života nie je taká ružová, ako sa môže na prvý pohľad zdať a za to, že ju ukazuje, jej ďakujú hlavne verné fanúšičky. „Ďakujem za tento príspevok z reality. Je dobré vedieť, že aj v "lepších" rodinách je to niekedy na odstrel,“ vyjadrila sa istá žena. V niektorých momentoch s deťmi dostanú svoju lekciu aj rodičia. Je prirodzené, že nie všetko dokážu ukážkovo ustáť a psychické vypätie si vyberie svoju daň. Nuž, aj o tom je život s ratolesťami.