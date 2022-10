Bývalá markizáčka podstúpila ďalší zákrok: Kašle na prirodzenosť... PREBOHA, to čo má s tvárou?!

Extravagantná plavovláska sa na ženu, ktorou bola na Farme, prestala podobať už krátko potom, čo vypadla. Tam napichanie pier, tam predĺženie vlasov, návštevy estetickej kliniky, nejaký ten filtrík, no a razom z nej bola úplne iná dievčina ako tá, ktorú diváci videli v televízii.

Stanislava sa, ako inak, začala venovať "influencovaniu", a tak na jej profile nájdete mnoho odporúčaní na rôzne výrobky. Spolupráce ale uzavrela, aj čo sa týka spomínaných vylepšení. A jedno z nich absolvovala aj nedávno. Klčová podstúpila omladzujúci zákrok a ďalšie "napichanie" pier. Celý proces aj zdokumentovala, a tak mnohých svojich sledovateľov okamžite vydesila.

Ako to už býva, tieto zákroky majú parádny efekt, no na výsledok si treba chvíľku počkať, keďže najprv nastupuje opuch. Ten sa nevyhol ani bývalej farmárke, ktorá sa s dokaličenou tvárou nafotila a pôsobila tak trochu strašidelne. No veď... Aha!