Známu modelku ZRAZILA formula: Sexi FOTO po nehode odhalilo následky... Takto je dokaličená!

BRNO – Ešte v septembri počas jedného zo závodov si to formula namierila priamo do stojacich ľudí. Účastníčkou tejto nešťastnej udalosti bola aj známa modelka, ktorá utrpela vážne zranenia. Najnovšie zverejnila FOTO v sexi spodnej bielizni, ktorá odhalila bolestivé následky. Formula jej dokaličila časť tela!

Modelka, ktorá sa pýšila krásnymi nohami, musí na čas svoje lodičky odložiť. Na hororový moment bude známa Češka Iveta Kindlmanová spomínať ešte dlho. Zažila totiž nehodu, ktorá sa len tak často nevidí. Počas závodov v Brne ju zrazila formula! Jej dve kamarátky stihli včas odskočiť, ale bohužiaľ, ona sa zrážke nevyhla. Následkami trpí dodnes...

O svojej nehode sa rozhovorila na Instagrame, kde neskrývala svoje pocity. Stačil zlomok sekundy a úsmev na jej tvári nahradili slzy. Formula jej zlomila a roztrieštila koleno, taktiež utrpela aj vážne poranenie hlavy. Zlomenina si vyžadovala operáciu. „Dnes som sa narodila po druhýkrát a čaká ma operácia,“ informovala v tom čase fanúšikov na sociálnej sieti a stiahla sa do úzadia.

Kvôli opuchom musela na operáciu čakať takmer týždeň. „Mne je tak strašne, a tak strašne to bolí, že si prajem len to, aby ma už zoperovali,“ vyjadrila sa zronene. Bolesti jej každodenne strpčovali život a iba odratúvala dni, kedy jej koleno odpuchne a môže ísť na operáciu. V noci sa nemohla ani poriadne vyspať. V jednom momente to zašlo až tak ďaleko, že od bolesti kričala na celý činžiak. „Trvalo to hodinu a pol. Dostala som tabletky na bolesť a ukľudnenie,“ prehovorila otvorene.

Od nehody síce už prešiel nejaký ten čas, ale traumu si ponesie určite ešte veľmi dlhý čas. Po mesiaci dokázala vyjsť na čerstvý vzduch, ale len za pomoci vozíka. Je zrejmé, že s nohou má vážne problémy a nevie na ňu poriadne stúpiť. Ale ani to jej nebráni v tom, aby sa už pomaly púšťala do svojej práce fotomodelky. Najnovšie sa pochválila sexi fotkou. „Teraz to nepôjde inak než takto,” zhodnotila. Tá však neodhalila len jej dokonalé telo, ale aj o čosi viac. Zranenú nohu jej stále musí podporovať ortéza.