ŤAŽKÝ OSUD najkrajšej ženy z obrazoviek Markízy: Bývalý priateľ ju TÝRAL!

Natalie Kočendová je známa divákom televízie Markíza z minuloročnej druhej série Love Island. Oko nejedného človeka zaujala svojím výzorom. A niet sa čomu čudovať, keďže vyhrala titul tej najkrajšej Češky a potom zabodovala aj v medzinárodnej súťaži Topmodel of the World. Modelka síce vyhrala dva tituly v súťaži krásy, ale v minulosti ju postretol naozaj ťažký osud...

Jej predchádzajúce partnerské vzťahy boli náročné. Ešte pred svetovou súťažou sa Natalie musela vyrovnať s potratom a potom s náhlym rozchodom s vtedajším priateľom, elitným barberom Lakym Royalom. A teraz najnovšie priznala, že v minulosti sa stretla v jednom z jej vzťahov aj s domácim násilím.

Túto tému otvorila vo svojom NK podcaste. „Bolo to v mojich šestnástich, sedemnástich. Bolo to nielen psychické, ale aj fyzické týranie. Bol to masaker,“ priznala. Ani jej okolie netušilo, čo modelka prežíva. „Každému som vravela, že absolútne netuším, z čoho mám tie modriny. Vkuse som si ich maskovala, bolo to strašné,“ dodala.

Aj keď nejaký čas z toxického vzťahu nevedela utiecť, nakoniec sa jej to podarilo. „To je neskutočné, ako ten človek dokáže manipulovať. Ty sa s ním ani rozísť nechceš. On niečo urobil a na druhý deň sa strašne ospravedlňoval. Manipuluje s tebou, hovorí, ako ťa miluje. Bola som s ním asi pol roka, než mi došlo, že to fakt nie je v poriadku,“ ukončila nepríjemnú výpoveď. Bližšie však svojho bývalého priateľa nešpecifikovala, nebol to vraj nikto známy.

Ale vyzerá to tak, že sa jej v milostnom živote pošťastilo a konečne našla toho pravého. Zamilovala sa do súťažiaceho zo spomínanej markizáckej šou Davida Vitáska.