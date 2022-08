Zahanbená slovenská moderátorka: Nechala sa vylepšiť... Fakt toto predtým skrývala pod šatami?!

Dlhé roky pôsobila doslova ako reklama na dokonalé telo. Nakoniec ale vysvitlo, že aj Mária Zelinová nejaký čas skrývala istú chybičku krásy.

Nebola totiž spokojná so svojím bruchom. A tak sa rozhodla nechať si ho vylepšiť za pomoci prístroja v istom štúdiu krásy. Samozrejme, keď sa niekto chce pochváliť krajším zovňajškom, je vhodné zverejniť aj záber, ako to vyzeralo predtým. „Na post sa hanbím pridať pred a po, ale na story to mať budete, na 24 hodín to zvládnem,” vyhlásila bývalá modelka na sieti Instagram.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram MZ

Hoci mnohé ženy by boli vďačné aj za bruško z fotografie PRED, Zelinová ešte zdôraznila: „Hanbím sa, ale bola to realita.” Jej najnovšia skúsenosť ale ukázala, že muži takéto detaily zvyčajne až tak neriešia, iba ženy občas "potrebujú byť dokonalé". Prečítajte si to sami na priloženom obrázku.