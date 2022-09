Belohorcová ukázala TELO V PLAVKÁCH: Krásna, ale… K dokonalosti to má veľmi ďaleko!

Zuzana Belohorcová nemá problém ukázať svoje krivky v plavkách. A pravidelne to aj robí. No hoci postavu by jej mohlo závidieť mnoho žien, ona si o nej nemyslí, žeby bola práve dokonalá. Avšak, zdá sa, že na pozitívnej nálade jej to neubralo, keďže na fotografiách sa doširoka usmieva.

Belohorcová sa pod svojim príspevkom vyjadrila, že ,,k dokonalosti to má veľmi ďaleko, ale úsmev, pozitivitu, vyrovnanosť sama so sebou a dobrú energy mi nikto nezoberie. Majme sa radi takí, akí sme ,ten najväčší dar, ktorý máme je aj tak zdravie," napísala. Podľa emotikonov a hashtagov pod príspevkom to vyzerá tak, že si z toho, že svoju postavu nepovažuje za dokonalú, ťažkú hlavu nerobí.

Reakcia od verejnosti nenechala na seba dlho čakať. Medzi komentármi pod jej fotografiami nachádzalo mnoho pochvál. ,,Zuzi, neviem, čo by ste chceli zdokonaľovať. Postava správnej ženy krv a mlieko. Za mňa dokonalá. A mimochodom, čo z toho života človek má, keď sa dobre nenaje," napísala komentujúca žena. ,,A kto je dokonalý z nás? Hlavne, že ste dokonalá pre svojho manžela a deti. A mimochodom vyzeráte úžasne, Zuzanka,“ dodala pod príspevok ďalšia žena. A my môžeme len súhlasiť!