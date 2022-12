Priznanie Belohorcovej muža: Prišli o kamarátov... Toto bolo veľmi osobné!

Po odchode z Miami sa Zuzana Belohorcová a Vlastimil Hájek vybrali do španielskej Marbelly. Tam to však neklapalo podľa ich predstáv a zakrátko prišlo ďalšie sťahovanie. Náročné chvíle si podľa rodinného priateľa vybrali daň aj na ich vzťahu.

A ďalšie problémy v čase, keď sa snažili usadiť na Tenerife, prichádzali aj z ich okolia. Aktuálne je to už rok, čo sa presťahovali a rozbehli na ostrove aj svoje podnikanie. Pri tejto príležitosti usporiadali pred pár dňami megapárty s mnohými známymi osobnosťami. Kým pri otváraní biznisu s nimi bola stovka hostí, teraz ich vraj bolo vyše 300.

„Držte nám naďalej palce. Ešte raz ďakujeme za tú dôveru, ktorú nám dávate,” poďakoval sa Hájek na sieti Instagram všetkým prajným ľuďom. No nezabudol spomenúť ani tú druhú stranu. „Hrozne ma to nabíja, pretože pre mňa to bolo zo začiatku veľmi osobné, ako nám nikto neveril. Všetci ste nás hodili do koša. A my sme naozaj týmto životom tu, čo sme dokázali za rok, vyčistili strašne stôl od „akože“ kamarátov,” prezradil.

Manželia si tak museli prečistiť vzťahy a zhodnotiť, kto pri nich naozaj stojí a praje im len to dobré. A našli si aj nových známych. „Takže máme nových kamarátov, trávime s nimi skvelý čas a tí, čo nám neverili a hádzali nám polená pod nohy, tak tých zdravíme,” vyhlásil vyrovnane Vlasta a dokonca neprajníkom adresoval aj pozvanie: „Radi ich nabudúce privítame.”