Kríza u Belohorcovej: Nešťastné sťahovanie, manžel prišiel o peniaze... HROZIL ROZVOD!

Zuzana Belohorcová strávila s manželom Vlastimilom Hájekom dlhé roky v Amerike. Neskôr sa aj z bezpečnostných dôvodov rozhodli presťahovať.

Zakotvili v španielskej Marbelle, ale nebolo to ono. A tak sa po krátkom čase presunuli na Tenerife. „Do Marbelly vkladali veľké nádeje a úplne sa im nevydarila, pretože sú teplomilní, hlavne Zuzana a deti, a na Marbelle je v zime naozaj zima,” prezradil pre Extra.cz rodinný priateľ Richard Chlad. „Keď odišli z Ameriky, tak mi ich bolo strašne ľúto,” dodal.

Rodinu navyše podľa neho postretla aj finančná strata. „Vlasta kvôli covidu nechal veľa peňazí na burze. Sťahovanie, rozladenie z Marbelly, ktorá nenahradila Floridu ani náhodou. Ďalej nedostatok financií, pretože sa im nedarilo predať dom v Miami,” pomenoval ťažkosti, s ktorými pár zápasil.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram

A samozrejme, odrazilo sa to aj na vzťahu Zuzany a Vlastimila. „Boli nešťastní, trápili sa a nemali v tom momente kde poriadne zakotviť. Som strašne rád, že to ako pár a rodina prežili, pretože to na mňa na Nový rok pôsobilo, že by sa snáď mali aj rozvádzať,” vyhlásil Chlad.

Aktuálne je podľa neho ale už všetko v poriadku. Na Tenerife je rodinka šťastná a podnikanie im vraj ide výborne. Dôkazom môže byť aj víkendová párty, na ktorej sa stretlo množstvo známych tvárí vrátane Heleny Vondráčkovej, Felixa Slováčka či Markéty Konvičkovej.