Kalisová v BOLESTIACH: Po nepríjemných mesiacoch SKONČILA na operačnej sále!

Navonok šťastná a vnútri sa trápila zdravotnými problémami. Reč je o moderátorke Miriam Kalisovej. Tá sa momentálne venuje prevažne pečeniu a s dobrotami sa tiež rada podelí aj na svojom Instagrame. Fanúšikov ale pravidelne informuje aj o svojom súkromí a práci.

Dnes sa však nepochválila tou najpozitívnejšou správou. Sledovatelia mohli zachytiť, že Mirka leží na nemocničnom lôžku so zavedenou infúziou v ruke. „Tento rok pre mňa začal veľmi nepríjemne. Verím, že po dnešku bude už len príjemný,“ napísala. Zdravie je len jedno a je si toho vedomá aj ona sama. „Zdravie je to najcennejšie a niekedy si je to dobré aj pripomenúť.“

Rôzne operácie už nie sú ničím vynímočným a mnohí tú prvú zažijú naozaj v útlom veku. Na rozdiel od Miriam, ktorá prvú operáciu vo svojom živote zažila až teraz. „Prvá narkóza a operácia v živote je za mnou. A snívali sa mi pekné veci, takže to beriem ako dobré znamenie,“ dodala na záver. Markizáčku sme sa pokúsili aj kontaktovať, ale zatiaľ sme na naše otázky nedostali odpoveď.

Prajeme skoré uzdravenie a veľa síl!