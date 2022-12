Kalisová naservírovala výhľad na prsia: Preboha, v tejto zime v PLAVKÁCH?!

Miriam Kalisová sa nikdy netajila tým, že má rada teplo. Aktuálne je však na zimnej dovolenke a odvážila sa k niečomu, na čo mnohí ľudia nikdy nenaberú odvahu.

Markizáčka sa totiž ponorila do doslova ľadovej vody. Na sieti Instagram dnes zverejnila video, ako úplne prvý raz vliezla do jazera, kde sa reálne nachádzal aj ľad. „Povedala som si, že si to sem odložím ako motiváciu pre seba a možno aj pre ostatné zimomravé bytosti. Je to fakt super vliezť do tej ľadovej vody a ten pocit, že človek prekoná sám seba, je top,” zverila sa Miriam.

Hoci je otužovanie za dodržania istých podmienok zdraviu prospešné, mnohých určite pri pohľade na Miriam lezúcu do polozamrznutej vody doslova striaslo. Zimomraví mužskí fanúšikovia mohli aspoň oceniť výhľad, ktorý im Miriam odetá do sexi plaviek ponúkla.

