Prekvapivé ROZHODNUTIE dcéry (7) známej speváčky: Oblieka sa ako chlapec a... Cíti sa v tom najlepšie!

Jitka Bohó (30) je bývalá modelka a známa česká speváčka, ktorá sa objavuje najviac na televíznych obrazovkách u našich susedov. V českej verzii šou Tvoja tvár znie povedome zahviezdila svojimi speváckymi výkonmi. Okrem toho, že je vo svojej kariére úspešnou ženou, je aj matkou dcérky Rosálky a momentálne čaká aj svoje druhé bábätko. Nič by na tom nebolo čudné, keby si ľudia nevšimli túto vec!

Jitka žije rozprávkový život so svojou zdravou rodinkou a teraz prežíva naozaj to najkrajšie obdobie. Avšak, v poslednom čase jej 7 ročná dcérka Rosi začala pútať pozornosť fanúšikov. Jej výzor a obliekanie pripomínajú skôr takého malého chlapčeka a presne to zaujalo aj ich.

Jitka dáva každý mesiac priestor na otázky od svojich sledovateľov a tento taktiež neurobila výnimku. Otázky smerované na tehotenstvo vystriedali práve tie ohľadom jej dcérky. Na viacerých fotkách môžeme malú prváčku vidieť v chlapčenskom štýle a farbách. Ak by ste hľadali trebárs nejakú ypickú ružovú, tak by ste hľadali márne.

„Neberte to prosím nejako zle, len sa chcem opýtať, prečo Rosi obliekate ako chlapčeka? Je to jej voľba?“ opýtala sa zvedavá sledovateľka na Instagrame. Modelka s odpoveďou dlho nečakala a prehovorila o tom úprimne od srdca. „Je to jej rozhodnutie, cíti sa v tom najlepšie, už som nejaké pokusy vzdala,“ pousmiala sa.

V dnešnej dobe sa objavuje nespočetné množstvo rodičov, ktorí zažívajú niečo podobné ako známa speváčka. Je na každom z nich, ako sa k takejto situácii postavia a aké zrkadlo nastavia svojmu dieťaťu. Česká kráska to zvládla bravúrne a nebránila svojej milovanej dcérke v niečom, čo si sama priala.