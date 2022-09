Zora Czoborová a jej osvedčený RECEPT na fit postavu: TAKTO sa to robí!

Ako sa hovorí - v zdravom tele, zdravý duch. O tom vie svoje aj slovenská fitnesska Zora Czoborvá, ktorá ako sama o sebe tvrdí, sa pre zdravý životný štýl narodila. Od malička bol jej koníčkom práve pohyb a fitness, čo sa neskôr stalo aj jej prácou a zároveň veľkou vášňou.

Pred pár dňami sa Zora ocitla ako hosť na markizáckej media párty a všetkým prítomným svojim zjavom a šarmom vyrazila dych. Nielenže bola krásne nastajlovaná a zladená v ružových odtieňoch, ale svojou postavou ohúrila nejadnú celebritu. Nás preto zaujímalo, čo sa skrýva za jej dokonalou figúrou, ale taktiež, čo by odporučila naším čitateľom, ako jesť zdravo a hlavne tak, aby človek zbytočne nepriberal. Získali sme od nej naozaj cenné rady.

„Určite treba jesť to, čo potrebuješ, sú to proteíny, tuky, cukry, ale zdravé, v zdravej forme. A keby som to mala tak laicky zhrnúť, tak mäso, najzdravšie je divina, potom by som odporúčala morky, samozrejme ryby a morské príšerky. Potom z tých cukrov by som odporúčala ryžu alebo zemiaky na rôzne spôsoby, no a potom z tukov hlavne orechy tie sú úžasné, ale keď si dáte kúsok slaninky alebo niečoho, to nezaškodí, len treba všetko s mierou,“ popísala svoj osvedčený recept fitnesska pre Topky.sk.

Zora rozhodne vie, čo je pre telo potrebné a ako zostať fit, veď napokon presvedčili sa o tom aj viaceré ženy, ktoré cvičia pod jej dohľadom na rôznych fitpobytoch, ktoré pravidelne organizuje po celom svete. A aj jej samotná postava je dostačujúcou motiváciou a hovorí za všetko.

O tom, kde všade Zora so svojimi zverenkyňami bola, ale aj ktorá speváčka je jej veľký vzor, na ktorú sa dokonca v daný večer tak trochu aj podobala, sa dozviete v našom rozhovore vyššie.