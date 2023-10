NÁROČNÉ chvíle superstaristky po synovej (2) operácii OBOCH RÚK: Bolo to ŠIALENÉ!

Synček Veroniky Stýblovej približne pred mesiacom podstúpil operáciu. (Zdroj: Instagram V.S.)

PRAHA - Pred mesiacom operovali syna superstaristky Veroniky Stýblovej. Dvojročný Sebastian totiž trpel malou genetickou vadou - mal zrastené dva prsty na rukách i nohách. A práve tie na horných končatinách sa rozhodli dať synovi zoperovať. Bolo to šialené!

Zo speváčky Veroniky Stýblovej, ktorú môžete poznať aj z markizáckej šou SuperStar, sa pred dvomi rokmi stala mama. V marci v roku 2021 priviedla na svet synčeka Sebastiana. Ako však v tom čase informovala, narodil sa s malou genetickou chybou.

Jej malý anjelik mal zrastené dva prsty na rukách i nohách. Rodičia čakali, kedy príde vhodný moment na operáciu. Ten nastal približne pred mesiacom, kedy Sebastian absolvoval zákrok na plastickej chirurgii v pražských Vinohradoch.

(Zdroj: Instagram V.S.)

„Už to máme za sebou a si jednoducho pre nás veľký superhrdina a s oteckom sme na teba neskutočne pyšní,” napísala v septembri na sociálnu sieť Instagram.

Ako nám teraz prezradila, prvé momenty pre ňu vôbec neboli ľahké. „Musím sa priznať, že to pre mňa ako matku bolo šialené. Viem, že sú rodičia, ktorí zažívajú oveľa horšie veci, ale toto bol pre mňa strop. Najťažšie pre mňa bolo ho vidieť po operácii na JIS, keď bol priviazaný (kvôli jeho bezpečnosti) a prosil ma, že chce ísť domov a že ho to bolí,” povedala pre Topky.sk.

(Zdroj: Instagram V.S.)

Speváčka sa so svojimi fanúšikmi pravidelne delí o synove pokroky. Aktuálne zverejnila video, ako sa o zoperované prstíky spoločné starajú. Pre Topky prezradila, že rekonvalescencia trvá 2 až 3 mesiace. „Zatiaľ prebieha hojenie v obväzoch, takže si zvyká, ale keď dáme dole obväzy, je vidieť, že to bude chvíľu boj, než sa naučí ruky poriadne používať,“ dodala.

Keďže má synček zrastené prsty aj na nohách, zaujímalo nás, či plánujú aj ďalšiu operáciu. „Tam sa to štandardne neoperuje, takže to mu necháme. Moja mamička aj strýko to majú na nohách tiež celý život a fungujú v poriadku, ale ručičky urobiť bolo potrebné,“ ozrejmila na záver. Veríme, že zotavovanie malého Sebastiana bude prebiehať bezproblémovo.