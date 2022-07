Daniela Kralevich po ZBÚRANÍ čiernej stavby: Zorganizovala TLAČOVKU... Drsný odkaz starostovi!

Galéria fotiek (10) Daniela Kralevich na mieste zbúranej stavby o 14:00 zorganizovala tlačovku.

Zdroj: Vlado Anjel

BRATISLAVA - Dnes od rána je témou číslo 1 búranie čiernej stavby Daniely Kralevich na bratislavských Zlatých Pieskoch. Rozhodnutie o nariadení odstrániť tento objekt bolo vydané už minulý rok v lete. No keďže sa na mieste odvtedy nič nezmenilo, starosta Ružinova Martin Chren zobral veci do vlastných rúk a dnes o 6:30 sa začalo búrať. Módna návrhárka sa k veci v krátkosti vyjadrila na sociálnej sieti, no o 14:00 na svojom pozemku zorganizovala aj tlačovku!