Veľká zmena v Televíznych novinách: Markíza PRIDALA moderátorský pár… TOTO je nová dvojica!

BRATISLAVA - Televízia Markíza sa rozhodla priviesť do svojej spravodajskej relácie nové tváre. V Televíznych novinách zahviezdi krásna Zuzana Čimová (26) a bývalý šporťák Daniel Očenáš (43).

Hovorí sa, že zmena je život a tak isto to platí aj v šoubiznise. Občas je dobré priniesť takpovediac nový vietor do plachiet a v tomto prípade sú to nové tváre v markizáckych Televíznych novinách.

Televízia Markíza zaradila do svojho večerného spravodajstva novú dvojicu. V úlohe nežnej polovičky zahviezdi mladučká Zuzana Čimová, ktorú diváci už mohli vidieť v Teleráne po boku Matúša Krnčoka a taktiež bola moderátorkou Televíznych novín o 12-tej. Jej posun sa udial celkom rýchlo a priniesol vskutku pozitívne ohlasy. Včera sa po prvýkrát objavila už aj vo večernom vysielaní.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram Z.Č.

Po jej boku zasadol k moderátorskému pultu Daniel Očenáš, ktorý dlhšie pôsobil ako redaktor v Športových novinách. Práve on je v tejto dvojici tým ostrieľanejším elementom, keďže v Markíze je už vyše 20 rokov.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram D.O.

Reakcie od divákov na seba nenechali dlho čakať a boli naozaj rôzne. „Konečne nové tváre, mali by vymeniť aj ostatných,“ napísala Anna na markizáckom profile na Faceboku. „Pani Čimová bola výborná, podala to profesionálne, žiaľ, on sa pri nej stratil, nevynikol. Vôbec mi tam nezapadol,“ vyjadrila sa zas iná diváčka. Nuž, nie vždy sa dá vyhovieť všetkým. Každopádne sú určite oživením a spestrením.