Markizáci sa opäť pustili do spievania: Juuuuj, toto ale neznelo najlepšie!

V pondelok sa diváci Telerána dočkajú zaujímavého prekvapenia. Moderátori, redaktori a ďalší ľudia, ktorí sú súčasťou markizáckeho ranného vysielania, naspievali vianočnú pieseň a natočili k nej aj klip.

Nejde o žiadnu chronicky známu pesničku, ale vznikla priamo v kreatívnej kuchyni Telerána – jej text pochádza z pera šéfredaktorky publicistiky Zuzany Štelbaskej, autorkou hudby je redaktorka Alex Haňdiaková a o réžiu videoklipu sa postarala dramaturgička Katarína Plevová. Ako sme sa dozvedeli, v klipe nebude chýbať ani samotný riaditeľ televízie Matthias Settele.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv Markíza

Niektorí markizáci už dokázali, že spev im nie je cudzí, no samozrejme, nie každý má tento talent. Priznáva sa k tomu napríklad Lucia Hlaváčková. „Aj keď neviem spievať, na nahrávanie som išla s úsmevom, pretože viem, že dnešní zvukmajstri vedia aj zo speváckeho nič urobiť niečo. Počas nahrávania mi ale bolo dosť teplo, pretože tóny boli nastavené dosť vysoko. Myslela som si, že spievať vie len Kvetka, ale prekvapil aj Roman. Takže ísť nahrávať po ich výkonoch bolo také, že... dokelu, asi im to pokazím,” prezradila moderátorka.

Navyše mala pocit, že jej pasáž je vhodná tak pre Mariah Carey a nie pre amatéra. „V tom momente som sa bála, že ani zvukmajster to nedá,” povedala so smiechom. Ale popasovala sa s tým a snažila sa najviac, ako vedela. „Zaspievala som a ubezpečil ma, že je to v poriadku. Ja som sa teda vybrala domov. Lenže vtom prišla režisérka piesne Katka Plevová, vypočula si to a poprosila ma, aby som sa vrátila späť do štúdia a skúsila to znova. Pretože ani po úprave to neznelo najlepšie. Tak som sa tam ešte na desať minút vrátila aby vzniklo to, čo si vypočujete v pesničke,“ podelila sa o príhodu z natáčania. Ako sme už spomínali, pieseň si budete môcť v premiére vypočuť v pondelkovom Teleráne.