Nela Slováková po KRITIKE šiat z Karlových Varov: PRITVRDILA... Zostali z nich len 2 pásiky!

CHORVÁTSKO - Po tom, čo sa kontroverzná Nela Slováková (32) objavila na Filmovom festivale v Karlových Varoch, spustila sa na ňu lavína kritiky za jej odvážny outfit. Sexi krásku to ešte viac vyhecovalo a opäť sa bolo na čo pozerať, no tentokrát pri mori v Chorvátsku. Nela vyzerala, akoby si z extravagantných šiat odstrihla všetko, čo tam zbytočne zavadzalo a spravila si z nich ešte viac sexi plavky.

Víťazka Hotelu Paradise sa nedávno so svojím fešákom Lukášom Kozákom (30) predviedla na KVIFF festivale, kde všetkých odrovnala minišatami, ktoré boli rafinovaného strihu a len tak-tak jej zakrývali intímne partie. Niet sa čomu čudovať, že Nela Slováková zbudila obrovskú pozornosť a na jej adresu pristáli okrem tých pozitívnych komplimentov aj hejty.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Instagram Nela Slováková

Blondínka sa ale nenechala znechutiť a teraz zverejnila na svojom instagramovom profile fotku len v plavkách, ktoré sú podobného strihu. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že si ich Nela dokonca aj sama vyrobila z už vyššie spomínaných šiat a zostali jej len dva čierne pásiky, ktoré ledva zahaľujú jej telo.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Instagram N.S.

Nela sama na otázku, či ide o šaty z festivalu, odpovedala: „Urobila som si z nich plavky. Som šikovná krajčírka.” No hoci uznávame, že je dostatočne kreatívna a možno aj šikovná, išlo samozrejme o vtip.

Plavky sú proste iba z rovnakej kolekcie ako šaty, ktoré mala podnikateľka a influencerka v Karlových Varoch. A dokonca sú aj cenovo dostupné. Vrch plaviek vás vyjde v prepočte na 68 eur a spodný diel cca 54 eur. Majiteľkou týchto bikín je aj známa slovenská modelka Karolína Chomisteková (28), víťazka Miss Slovensko 2013.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Instagram KCH

Milé dámy, ale hlavne páni, ktorí by ste radi obdarovali svoju polovičku a dopriali jej rovnako sexi outfit, ako majú tieto krásky, tak vás to bude stáť len 122 eur. Samozrejme zvážte, či je tento módny výstrelok pre vás to pravé orechové. Každopádne, Nela aj Karolína majú aj na takýto dráždivý kúsok postavu a môžu si to dovoliť.